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Gießen Golden Dragons
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1:45 PM
*GAME POSTPONED TO 08/23/2026* GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers
Gießen Golden Dragons
American Football
vs.
8/16/26
12:45 PM
GFL2: syNeo Albershausen Crusaders vs. Gießen Golden Dragons
Albershausen Crusaders
American Football
vs.
Alle Videos
7/25/26
1:45 PM
GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers
Gießen Golden Dragons
American Football
7/18/26
1:45 PM
GFL2: Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons
Wiesbaden Phantoms
American Football
6/20/26
1:43 PM
GFL2: Augsburg Centurions vs. Gießen Golden Dragons
Augsburg Centurions
American Football
6/13/26
1:45 PM
GFL2: Gießen Golden Dragons vs. syNeo Albershausen Crusaders
Gießen Golden Dragons
American Football
6/6/26
1:45 PM
GFL2: Biberach Beavers vs. Gießen Golden Dragons
Biberach Beavers
American Football
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