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HBW Balingen-Weilstetten II vs. SG Pforzheim/Eutingen

HBW Balingen-Weilstetten Männer II
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Video livestream of the HBW Balingen-Weilstetten II vs. SG Pforzheim/Eutingen game of the 3. Liga Handball Männer on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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