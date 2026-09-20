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Get this livestream for only €3.90
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SG Flensburg-Handewitt
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. SC Magdeburg
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. TuSEM Essen
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA Viertelfinale: Handball Sport Verein Hamburg vs. HC Erlangen
Handball Club Hamburg U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: Handball Sport Verein Hamburg vs. 1. VfL Potsdam
Handball Club Hamburg U19M·