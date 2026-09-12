HC Eintracht Hildesheim Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
More videos by HC Eintracht Hildesheim Männer
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. MTV Braunschweig
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. DHK Flensborg
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Eintracht Hildesheim vs. TV Gelnhausen - Halbfinale
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. Sportfreunde Söhre von 1947
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-West - HC Eintracht Hildesheim vs. Sportfreunde Söhre von 1947
HC Eintracht Hildesheim Männer·