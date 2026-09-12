Premium Video Pay per View €5.90 HC Erlangen II 26/ €69.90 TV Bittenfeld 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HC Erlangen vs. TV Bittenfeld HC Erlangen Männer II Today, 1:45 PM From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game HC Erlangen Men II vs. TV Bittenfeld 1898 Men II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IITV Bittenfeld 1898 Männer IIHC Erlangen Männer II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.