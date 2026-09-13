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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV Salamander Kornwestheim
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3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim - Finale
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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TSB Heilbronn-Horkheim
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3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Empor Rostock - Halbfinale
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