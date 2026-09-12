 Skip to content

HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Regensburg

HC Oppenweiler/Backnang Men
HC Oppenweiler/Backnang Men

UPCOMING From €5.90

. Handball League Men: Video livestream of the game HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Regensburg. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

Handball3. Handball-Liga MännerHC Oppenweiler/Backnang MenSG Regensburg Men
HC Oppenweiler/Backnang Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

More videos by HC Oppenweiler/Backnang Men

Related Profiles