HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. TSV Bayer Dormagen II

Staffel Süd-West - Spieltag 9
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3. Liga: Staffel Süd-West - HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. HG Saarlouis
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3. Liga: Staffel Süd-West: HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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3. Liga: Staffel Süd-West - mHSG Friesenheim-Hochdorf vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II·
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3. Liga: Staffel Süd-West: HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. TSG Münster
HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II·
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3. Liga: Staffel Süd-West - HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. Longericher SC Köln
HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II·