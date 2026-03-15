HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m
@hlz-friesenheim-hochdorf-u19m
Schedule and Upcoming Livestreams
Sunday, 13 SeptemberSun 13 September
From €3.90
Saturday, 19 SeptemberSat 19 September
From €3.90
Sunday, 27 SeptemberSun 27 September
Saturday, 10 OctoberSat 10 October
Saturday, 24 OctoberSat 24 October
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