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HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II vs. HV Vallendar

HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II

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Video livestream of the HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II vs. HV Vallendar match in the 3. Liga Handball Männer on 11/07/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

Handball3. Handball-Liga MännerHSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer IIHV Vallendar Men
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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