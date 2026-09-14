Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Hanau 26/27 €69.90 TuS 1882 Opladen 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Hanau vs. TuS Opladen HSG Hanau Männer 3/7/27, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Hanau vs. TuS 1882 Opladen game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Hanau MännerTuS 1882 Opladen MännerHSG Hanau Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.