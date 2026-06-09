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HSG Krefeld Niederrhein vs. TSG Münster

HSG Krefeld Niederrhein Men
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Video livestream of the match HSG Krefeld Niederrhein vs. TSG Münster of the 3. Liga Handball Men on/07/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

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