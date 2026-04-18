Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. Thüringer HC II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
@hsg-rodgau-nieder-roden-frauen
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. Thüringer HC II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FSV Mainz 05 II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
1. FSV Mainz 05 Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HC Leipzig II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TSG 1893 Leihgestern
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TV Aldekerk
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FC Köln 01/07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
1. FC Köln 01/07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bad Wildungen Vipers vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
3. Liga Bad Wildungen Vipers Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TSG 1846 Mainz - Bretzenheim
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs HSG Rodgau Nieder-Roden
PSV Recklinghausen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - Thüringer HC II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
Thüringer HC Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FSV Mainz 05 II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HC Leipzig II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
HC Leipzig Women II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TB Wülfrath
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1893 Leihgestern vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TSG 1893 Leihgestern Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TV Aldekerk 07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FC Köln 01/07
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bensheim/Auerbach II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
HSG Bensheim/Auerbach II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HSG Bad Wildungen Vipers
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz - Bretzenheim vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. PSV Recklinghausen
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Blomberg-Lippe II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
HSG Blomberg-Lippe Women II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FSV Mainz 05 II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FC Köln 01/07
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: SC DJK Everswinkel vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
SC DJK Everswinkel·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. SC Markranstädt
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: SG 09 Kirchhof vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
SG 09 Kirchhof Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: Sportverein Allensbach vs. TSG Friesenheim
SV Allensbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TB Wülfrath 1891
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Bensheim/Auerbach II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
HSG Bensheim/Auerbach II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. PSV Recklinghausen
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: TV Aldekerk 07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TV Aldekerk 07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. Thüringer Handball Club II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. HSG Blomberg-Lippe II
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·