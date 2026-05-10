HSG Stuttgart/Metzingen U19w
@hsg-stuttgartmetzingen-u19w
Schedule and Upcoming Livestreams
Saturday, 12 SeptemberSat 12 September
From €3.90
Sunday, 11 OctoberSun 11 October
From €3.90
Sunday, 8 NovemberSun 8 November
Sunday, 22 NovemberSun 22 November
Videos
Handball
JBLH wA Semifinal: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Blomberg-Lippe
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Blomberg-Lippe U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. SG 09 Kirchhof
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·