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HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim

HSG Varel Männer
HSG Varel Männer

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Video livestream of the HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim game of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-west

Handball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerHC Eintracht Hildesheim Männer
HSG Varel Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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