Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Varel 26/ €59.90 HC Eintracht Hildesheim 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim HSG Varel Männer 9/5/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the HSG Varel vs. HC Eintracht Hildesheim game of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerHC Eintracht Hildesheim MännerHSG Varel Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.