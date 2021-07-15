Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Konstanz 26/27 €69.90 TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Konstanz vs. TSB Schwäbisch Gmünd HSG Konstanz Männer 9/26/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Konstanz vs. TSB Schwäbisch Gmünd game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerTSB Schwäbisch Gmünd MenHSG Konstanz Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.