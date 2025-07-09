Premium Livestream Pay per View €5.90 HV Vallendar 26/ €59.90 TSV Bayer Dormagen 26/27 €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II HV Vallendar Men 9/5/26, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the match HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar MenTSV Bayer Dormagen Men IIHV Vallendar Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.