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HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II

HV Vallendar Men
HV Vallendar Men

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Video livestream of the match HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

Handball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar MenTSV Bayer Dormagen Men II
HV Vallendar Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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