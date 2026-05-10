Handball
JBLH wA Final
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
@jblhweiblich
Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) weiblich
Handball
JBLH wA Semifinal: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS Steißlingen
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Blomberg-Lippe
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Bensheim/Auerbach vs. Handewitter SV
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA Pokalfinale: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Berliner TSC
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Blomberg-Lippe U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Hc Erlangen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Berliner TSC
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. HC Erlangen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde A: Frankfurter Handball Club vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
Frankfurter HC U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: HSG Blomberg-Lippe vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
HSG Blomberg-Lippe U19w·