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JSG Balingen-Weilstetten U19m

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@jsg-balingen-weilstetten-u19m

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Sunday, 20 SeptemberSun 20 September

Sunday, 27 SeptemberSun 27 September

Sunday, 11 OctoberSun 11 October

Saturday, 17 OctoberSat 17 October

Saturday, 24 OctoberSat 24 October

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