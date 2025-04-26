Handball
ESG Gensungen/Felsberg II vs. TSV Wollrode
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·
@jsg-dreiburgenstadt-felsberg-u19
Die Edertaler Jugend-Spielgemeinschaft bietet, sowohl im männlichen, als auch im weiblichen Bereich Handball von der Breite bis zur Spitze an.
Mit dem diesjährigem Aufstieg in die 2. JHBL ist ein nie geahnter Traum in Erfüllung gegangen.
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenschaft Felsberg vs. ASV Hamm-Westfalen
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: SG Hamburg-Nord vs. JSG Dreiburgenschaft Felsberg
SG Hamburg-Nord U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenstadt Felsberg vs. HC Bremen
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenstadt Felsberg vs. HSG Handball Lemgo
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenstadt Felsberg vs. VfL Horneburg
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: VFL Gummersbach vs. JSG Dreiburgenstadt Felsberg
VfL Gummersbach Männer II·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenstadt Felsberg vs. JSG HLZ Ahlen
JSG Dreiburgenstadt Felsberg·