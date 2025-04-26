JSG Dreiburgenstadt Felsberg @jsg-dreiburgenstadt-felsberg-u19 Follow

Die Edertaler Jugend-Spielgemeinschaft bietet, sowohl im männlichen, als auch im weiblichen Bereich Handball von der Breite bis zur Spitze an.

Mit dem diesjährigem Aufstieg in die 2. JHBL ist ein nie geahnter Traum in Erfüllung gegangen.