@jsv-speyer
Judo
Judo-Bundesliga Doppekampftag
JSV Speyer· 6/13/26, 2:50 PM
Judo-Bundesliga: Doppelkampftag JSV Speyer
JSV Speyer· 3/14/26, 2:55 PM
Judo-Bundesliga Frauen: JSV Speyer : Hertha Walheim
JSV Speyer· 6/28/25, 2:55 PM
Judo-Bundesliga: JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 5/31/25, 2:55 PM
Judo Bundesliga: Doppelkampftag in Speyer
JSV Speyer· 5/10/25, 2:55 PM
Judo Bundesliga: JSV Speyer : TSV Abensberg
JSV Speyer· 3/15/25, 3:55 PM
Highlights JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 10/4/22, 1:56 PM
Highlights JSV Speyer : JC Leipzig
JSV Speyer· 10/3/22, 11:43 AM
Highlights JC Rüsselsheim : JSV Speyer
JSV Speyer· 5/12/22, 7:23 AM