@ksv-gruenstadt
Weightlifting
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SSV Samswegen
KSV Grünstadt· 3/7/26, 5:45 PM
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. SV Germania Obrigheim
KSV Grünstadt· 2/7/26, 5:45 PM
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TB 03 Roding
KSV Grünstadt· 9/20/25, 4:45 PM
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. TSV Heinsheim
KSV Grünstadt· 3/22/25, 5:45 PM
1. Bundesliga AV03 Speyer vs. KSV Grünstadt
KSV Grünstadt· 2/8/25, 5:45 PM
1. Bundesliga KSV Grünstadt vs. AC 1892 Mutterstadt
KSV Grünstadt· 1/25/25, 5:45 PM