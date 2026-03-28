@svgermaniaobrigheim
Weightlifting
SV Germania Obrigheim vs. Chemnitzer AC
SV Germania Obrigheim· 3/28/26, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim vs. AV03 Speyer
SV Germania Obrigheim· 2/21/26, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim 2 vs AC Germania St.Ilgen
SV Germania Obrigheim· 2/21/26, 4:00 PM
SV Germania Obrigheim vs. Athletenschmiede Kiel
SV Germania Obrigheim· 1/24/26, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim 2 vs. A-Team
SV Germania Obrigheim· 1/24/26, 3:45 PM
SV Germania Obrigheim vs. KSV Durlach
SV Germania Obrigheim· 11/15/25, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim 2 vs AC Schweinfurt
SV Germania Obrigheim· 11/15/25, 3:58 PM
IDJM 2025 @Obrigheim Tag 2
SV Germania Obrigheim· 6/28/25, 8:15 AM
IDJM 2025 @Obrigheim Tag 1
SV Germania Obrigheim· 6/27/25, 12:46 PM
SV Germania Obrigheim vs. TB 03 Roding
SV Germania Obrigheim· 3/22/25, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim vs. SSV Samswegen
SV Germania Obrigheim· 2/8/25, 6:00 PM
SV Germania Obrigheim vs. KSV Grünstadt
SV Germania Obrigheim· 1/11/25, 6:30 PM