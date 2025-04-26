Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - LIT TRIBE 1912 vs. Buxtehuder SV II
LIT TRIBE 1912·
@lit-tribe-1912
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TSV Nord-Harrislee vs. LIT TRIBE1912
TSV Nord-Harrislee Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TV Hannover-Badenstedt vs. LIT TRIBE 1912
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: Berliner Turn- und Sportclub vs. LIT TRIBE 1912
Berliner TSC - Handball·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. LIT TRIBE 1912
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: Frankfurter Handballclub vs. LIT TRIBE 1912
Frankfurter HC Frauen·