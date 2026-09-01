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Milano Hockey Club

Milano Hockey Club

@milano-hockey-club

Our pass options!

win2day ICE Hockey League

ICE: All-Access-Pass - Promotion

All ICE games for 12 months with monthly payment

€24.90
monthly

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Minimum term: 12 months

win2day ICE Hockey League

ICE: All-Access-Pass one-time

All ICE League games for 12 months with a one-time payment

€279.00
annually

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Milano Hockey Club

Team Pass 26/27 Milan

All Milan games in the 2026/27 main round

one-time

Milano Hockey Club

Away Pass 26/27 Milan

All Milan away games in the 2026/27 main round

one-time
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