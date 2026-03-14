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mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m

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Sunday, 20 SeptemberSun 20 September

Sunday, 27 SeptemberSun 27 September

Sunday, 4 OctoberSun 4 October

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