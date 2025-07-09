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MTV Braunschweig vs. Handball Club Hamburg II

MTV Braunschweig Männer
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Video livestream of the match MTV Braunschweig vs. Handball Club Hamburg II of the 3. Liga Handball Männer on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ost

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