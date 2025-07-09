Premium Livestream Pay per View €5.90 MTV Großenheidorn 26/27 €69.90 MT Melsungen 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue MTV Großenheidorn vs. MT Melsungen II MTV Großenheidorn Men 11/21/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow 3. Handball League Men: Video livestream of the game MTV Großenheidorn vs. MT Melsungen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MenMT Melsungen Männer IIMTV Großenheidorn Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.