Premium Livestream Pay per View €5.90 VfL Eintracht Hagen 26/27 €69.90 MTV Großenheidorn 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue MTV Großenheidorn vs. VfL Eintracht Hagen II MTV Großenheidorn Men 12/19/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game MTV Großenheidorn vs. VfL Eintracht Hagen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MenVfL Eintracht Hagen Männer IIMTV Großenheidorn Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.