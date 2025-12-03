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ProA: Spielbericht Tigers Tübingen vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier
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ProA: Spielbericht Tigers Tübingen vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier
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ProA: Tigers Tübingen vs. Eisbären Bremerhaven 5. Playoff-Spiel
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ProA: Tigers Tübingen vs. Eisbären Bremerhaven 1. Playoff-Spiel
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ProA: Tigers Tübingen vs. PS Lions Karlsruhe
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ProA: Tigers Tübingen vs. Römerstrom Gladiators Trier
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ProA: Tigers Tübingen vs. Bayer Giants Leverkusen
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3. Liga: Spielbericht VfL Pfullingen gegen HG Oftersheim/Schwetzingen
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ProA: Tigers Tübingen vs. ART Giants Düsseldorf
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ProA: Tigers Tübingen vs. Eisbären Bremerhaven
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ProA: Tigers Tübingen vs. WWU Baskets Münster
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ProA: Tigers Tübingen vs Artland Dragons Quackenbrück
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ProA: Tigers Tübingen vs. VfL Sparkassenstars Bochum
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ProA: Tigers Tübingen vs. Nürnberg Falcons BC
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3. Liga: Spielbericht VfL Pfullingen gegen SG Pforzheim/Eutingen
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3. Liga: Spielbericht VfL Pfullingen gegen HSG Konstanz
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