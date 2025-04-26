Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: TV Aldekerk 07 vs. SC DJK Everswinkel
TV Aldekerk 07 Frauen·
@scdjkeverswinkel
Offizielles Profil des SC DJK Everswinkel in der Frauen Oberliga Westfalen in der Saison 2023/24.
#Eberpower
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Blomberg-Lippe II vs. SC DJK Everswinkel
HSG Blomberg-Lippe Women II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: SC DJK Everswinkel vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
SC DJK Everswinkel·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: 1. FSV Mainz 05 II vs. SC DJK Everswinkel
1. FSV Mainz 05 Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: Thüringer HC II vs. SC DJK Everswinkel
Thüringer HC Frauen II·
Handball
3.Liga Frauen: Staffel Mitte: SC DJK Everswinkel vs. HSG Blomberg-Lippe II
SC DJK Everswinkel·