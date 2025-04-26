Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklinghausen vs. SC Markranstädt
PSV Recklinghausen Frauen·
@scmarkranstaedtev
Unsere Damen spielt seit 2016/17 in der 3. Liga und konnten jedes Jahr erfolgreich im Mittelfeld mitspielen.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, junge Handballspielerinnen zu fördern und zu unterstützen.
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklinghausen vs. SC Markranstädt
PSV Recklinghausen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: SC Markranstädt vs. HSG Blomberg-Lippe II
SC Markranstädt e.V.·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. SC Markranstädt
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: 1. FSV Mainz 05 II vs. SC Markranstädt
1. FSV Mainz 05 Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: SC Markranstädt vs. HSG Bensheim/ Auerbach II
SC Markranstädt e.V.·