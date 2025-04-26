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SC Markranstädt e.V.
SC Markranstädt e.V.

SC Markranstädt e.V.

@scmarkranstaedtev

Unsere Damen spielt seit 2016/17 in der 3. Liga und konnten jedes Jahr erfolgreich im Mittelfeld mitspielen.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, junge Handballspielerinnen zu fördern und zu unterstützen.

Kinderschwimmen & Fitness

SC Markranstädt e.V.
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