Premium Livestream Get this livestream for only €3.90 Pay per View €3.90 Continue SG Flensburg-Handewitt vs. Handball Club Hamburg SG Flensburg-Handewitt-U19M 10/18/26, 2:45 PM UPCOMING From €3.90 Follow JBLH male: Video livestream of the game SG Flensburg-Handewitt vs. Handball Club Hamburg. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichSG Flensburg-Handewitt-U19MHandball Club Hamburg U19MSG Flensburg-Handewitt-U19M is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.