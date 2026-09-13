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SG Pforzheim-Eutingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd

SG Pforzheim-Eutingen Männer
SG Pforzheim-Eutingen Männer

UPCOMING From €5.90

. Handball League Men: Video livestream of the SG Pforzheim-Eutingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd game. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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SG Pforzheim-Eutingen Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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