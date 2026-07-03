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SG Medizin Bad Sulza
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@sgmedizinbadsulza

Auf der Vierbahnenanlage "Schwarzer Johannes" gehen nächste Saison zwei Männer- und eine Frauenmannschaft an den Start. Wir haben eine Spielgemeinschaft mit Niedertrebra wo ebenfalls eine Männermannschaft spielen wird.

WERNER Dreh- und Frästechnik

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