Premium Livestream Pay per View €5.90 Sportfreunde Loxten 26/ €59.90 MT Melsungen 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II Sport friends Loxten Men 9/5/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the match Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerSport friends Loxten MenMT Melsungen Männer IISport friends Loxten Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.