Premium Livestream Pay per View €5.90 SC Magdeburg 26/ €59.90 Stralsunder HV 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II Stralsunder HV Männer 2/6/27, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II match of the 3. Liga Handball Men on 02/06/2027. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerStralsunder HV MännerSC Magdeburg II MännerStralsunder HV Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.