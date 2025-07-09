Premium Livestream Pay per View €5.90 TSV Altenholz 26/27 €59.90 Stralsunder HV 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue Stralsunder HV vs. TSV Altenholz Stralsunder HV Männer 8/29/26, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the Stralsunder HV vs. TSV Altenholz match of the 3. Liga Handball Männer on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerStralsunder HV MännerTSV Altenholz MännerStralsunder HV Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.