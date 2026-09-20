Premium Livestream Get this livestream for only €3.90 Pay per View €3.90 Continue SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. VfL Oldenburg II SV Fortuna 50 Neubrandenburg Women 1/30/27, 5:45 PM UPCOMING From €3.90 Follow 3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. VfL Oldenburg II. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenSV Fortuna 50 Neubrandenburg WomenVfL Oldenburg Women IISV Fortuna 50 Neubrandenburg Women is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.