Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass/27 - Bremen €39.90 Team pass/27 - Todesfelde €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 8SV Werder Bremen vs. SV Todesfelde von e. V. SV Werder Bremen Frauen 11/7/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the match SV Werder Bremen vs. SV Todesfelde von 1928 e. V.. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenSV Werder Bremen FrauenSV Todesfelde of e. V. WomenSV Werder Bremen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.