TSG Friesenheim Frauen
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Saturday, 12 SeptemberSat 12 September
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Saturday, 19 SeptemberSat 19 September
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Saturday, 26 SeptemberSat 26 September
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach Bottwartal vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - TSG Friesenheim vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - TSG Friesenheim vs. SG Schozach-Bottwartal
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - TSG Friesenheim vs. HSG St. Leon/Reilingen
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG Stuttgart/Metzingen II vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: Sportverein Allensbach vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. Handballclub Damen Gröbenzell
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. HSG St. Leon/ Reilingen
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Schozach-Bottwartal vs. TSG Friesenheim
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
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3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
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