Premium Livestream Pay per View €5.90 Longericher SC Köln 26/ €69.90 TSG Münster 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSG Münster vs. Longericher SC Köln TSG Münster Männer 10/3/26, 2:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the match TSG Münster vs. Longericher SC Köln. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerLongericher SC Köln MännerTSG Münster Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.