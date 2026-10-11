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Get this livestream for only €3.90
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
TSV Bayer Dormagen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. JSG Balingen-Weilstetten
TSV Bayer Dormagen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
TSV Bayer Dormagen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. JSG Balingen-Weilstetten
TSV Bayer Dormagen U19M·