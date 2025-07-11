Premium Livestream Pay per View €5.90 DHK Flensburg 26/ €59.90 TSV Burgdorf 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg TSV Burgdorf II Men 9/5/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the match TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MenDHK Flensborg MännerTSV Burgdorf II Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.