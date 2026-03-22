Handball
BOL mC W - BHC Königsbr.09 vs. TSV Schwabmünchen
TSV Schwabmünchen·
@tsv-schwabmuenchen
Schwabmünchen ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Augsburg. Hier wird seit vielen Jahren ein florierender Handball-Verein aufgebaut, der vor Allem in den letzten Jahren einen großen Fokus auf den Jugendbereich legte und dabei große Erfolge erzielen konnte
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. TSV Schwabmünchen
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSV Schwabmünchen vs. HSG St. Leon/ Reilingen
TSV Schwabmünchen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Schozach-Bottwartal vs. TSV Schwabmünchen
SG Schozach Bottwartal Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart-Metzingen II vs. TSV Schwabmünchen
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG St. Leon/Reilingen vs. TSV Schwabmünchen
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Schwabmünchen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·