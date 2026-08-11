Premium Livestream Pay per View €5.90 Team pass/27 - Bergischer HC €39.90 Team pass/27 - Leverkusen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 10TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen 11/20/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC game. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen FrauenBergischer HC FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.