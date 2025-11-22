TT Buttenwiesen-Inningen @tsvbuttenwiesen Follow

Im Jahr 2025 wollen der TSV Buttenwiesen und der TSV Inningen gemeinsam die Saison in der 2. Bundesliga Süd bestreiten. Seit Jahren besteht eine enge Freundschaft der beiden Vereine die sich im neu geründetem Verein dem TT Buttenwiesen-Inningen widerspiegelt.