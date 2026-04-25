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Turn- und Gymnastikclub Leipzig e.V.
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@tugleipzig

Die Dynamik des Kunstturnens, Eleganz der Rhythmischen Sportgymnastik, Kraft der Akrobatik und die Energie des Cheerleadings treffen im TuG Leipzig zusammen und machen das Vereinsleben zu einem ganz besonderen Erlebnis.

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