Gymnastics
Sächsische Landesmeisterschaften Sportakrobatik | 25.04.2026
Turn- und Gymnastikclub Leipzig e.V.·
@tugleipzig
Die Dynamik des Kunstturnens, Eleganz der Rhythmischen Sportgymnastik, Kraft der Akrobatik und die Energie des Cheerleadings treffen im TuG Leipzig zusammen und machen das Vereinsleben zu einem ganz besonderen Erlebnis.
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Sächsische Landesmeisterschaften Sportakrobatik | 25.04.2026
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Bestenermittlung Stadt Leipzig Sportakrobatik | 28.03.2026
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TuG Weihnachtsschauturnen 2025 | 20.12.2025 | Vorstellungen 14:00 und 17:30 Uhr
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TuG Weihnachtsschauturnen 2025 | 19.12.2025 | Vorstellung 17:30 Uhr
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Bestenermittlung Stadt Leipzig Sportakrobatik | Tag 2 | 30.03.2025
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Bestenermittlung Stadt Leipzig Sportakrobatik | Tag 1 | 29.03.2025
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Sächsische Meisterschaften Rhythmische Sportgymnastik 2025 | Tag 2 | 23.03.2025
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Sächsische Meisterschaften Rhythmische Sportgymnastik 2025 | Tag 1 | 22.03.2025
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TuG Weihnachtsschauturnen 2024 | 13.12.2024 | Vorstellung 17:30 Uhr
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Sächsische Meisterschaft Junioren, Meisterklasse und WKK 2 | Sportakrobatik
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TuG Weihnachtsschauturnen 2022 | 17.12.2022 | Vorstellung 17:30 Uhr
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TuG Weihnachtsschauturnen 2022 | 17.12.2022 | Vorstellung 14:00 Uhr
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TuG Weihnachtsschauturnen 2018 | Das Weihnachtsmusical
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TuG Weihnachtsschauturnen 2019 | Die Weihnachtsgala - 25 Jahre TuG Leipzig
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Sparkassen-Lipsiade 2022 | Sportakrobatik | 03.07.2022
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Sächsische Meisterschaft Sportakrobatik, Schüler & Jugend | 27.03.2022
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Sächsische Meisterschaften Rhythmische Sportgymnastik 2022 | Tag 2 | 20.03.2022
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Sächsische Meisterschaften Rhythmische Sportgymnastik 2022 | Tag 1 | 19.03.2022
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