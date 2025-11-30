@tsvschottmainz
Bowling
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - ASV Fronberg
TSV Schott Mainz· 11/30/25, 10:55 AM
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - TSV Breitengüßbach
TSV Schott Mainz· 10/26/25, 10:55 AM
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - 1. KC Weiherhof
TSV Schott Mainz· 9/21/25, 10:00 AM
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - ASV Fronberg
TSV Schott Mainz· 4/13/25, 9:55 AM
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - KSV Germania Neustadt
TSV Schott Mainz· 2/23/25, 10:55 AM
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - SKV Kriemhild Lorsch
TSV Schott Mainz· 10/27/24, 11:00 AM
2. Bundesliga Mitte Frauen: TSV Schott Mainz - TSV Breitengüßbach
TSV Schott Mainz· 9/15/24, 10:00 AM