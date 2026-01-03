Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Hc Erlangen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
@turnerschaft-sankt-toenis-u19w
Der Handballverein vom Niederrhein
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Hc Erlangen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Frisch Auf Göppingen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. TSV Ismaning
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Bergischer HC 06 vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
Bergischer HC U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. SG 09 Kirchhof
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. BV Borussia 09 Dortmund
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wB Vorrunde 4: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs SG 09 Kirchhof
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. HSG Kleenheim-Langgöns
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Bergischer HC 06
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs TSV Bayer 04 Leverkusen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wB Vorrunde 4: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs Thüringer HC
Turnerschaft St. Tönis U19W·